Помогите это примеры 6 класса Найди корень уравнения у-(3у+4)-7=у

Математика
Помогите это примеры 6 класса Найди корень уравнения у-(3у+4)-7=у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y-3y - 4 -7=y y-3y-y=7+4 -3y=11 y=11:(-3) y=-11/3=-3 2/3
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