Для функции f(x)=2x+4 найдите первообразную график котрый проходит через точку B(-1;1
Алгебра
Для функции f(x)=2x+4 найдите первообразную график котрый проходит через точку B(-1;1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первообразная от f(x)=2x+4: подставив значения координат точки, найдем С: первообразная, график которой проходит через точку B(-1;1):
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