Объясните как построить середину данного отрезка

Гость: Гость:

Строишь из каждой из вершин отрезка окружности одинакового радиуса (причем радиус должен быть меньше самого отрезка и больше половины отрезка (приблизительно на глаз)). Эти окружности пересекаться в двух точках. линия которая проходит через обе эти точки пересечет данный отрезок в середине