Объясните как построить середину данного отрезка
Геометрия
Объясните как построить середину данного отрезка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строишь из каждой из вершин отрезка окружности одинакового радиуса (причем радиус должен быть меньше самого отрезка и больше половины отрезка (приблизительно на глаз)). Эти окружности пересекаться в двух точках. линия которая проходит через обе эти точки пересечет данный отрезок в середине
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