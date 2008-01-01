1)Найти первообразную функции f(x)=sin3x-1/2cos2x 2)найти площадь фигуры ограниченной граф??ком функции y=1-x^2,y=o

Математика
1)Найти первообразную функции f(x)=sin3x-1/2cos2x 2)найти площадь фигуры ограниченной граф??ком функции y=1-x^2,y=o
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Это примеры какого класса???
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