1)Найти первообразную функции f(x)=sin3x-1/2cos2x 2)найти площадь фигуры ограниченной граф??ком функции y=1-x^2,y=o
Математика
1)Найти первообразную функции f(x)=sin3x-1/2cos2x 2)найти площадь фигуры ограниченной граф??ком функции y=1-x^2,y=o
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это примеры какого класса???
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