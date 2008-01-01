Туристы были в пути 15:00 пятую часть этого времени они шли пешком по остальное врем?? Плыли на теплоходе Сколько времени они находились на теплоходе

Математика

Туристы были в пути 15:00 пятую часть этого времени они шли пешком по остальное врем?? Плыли на теплоходе Сколько времени они находились на теплоходе

Автор: Гость