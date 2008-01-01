Туристы были в пути 15:00 пятую часть этого времени они шли пешком по остальное врем?? Плыли на теплоходе Сколько времени они находились на теплоходе

Математика
Туристы были в пути 15:00 пятую часть этого времени они шли пешком по остальное врем?? Плыли на теплоходе Сколько времени они находились на теплоходе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*1/5=3(часа они прошли) 2)15-3=12(часов они плыли на теплоходе) Ответ:12 часов
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