Какие общественные условия позволили русским ученым совеишить во второй половин?? 19 века множество научных открытий
История
Какие общественные условия позволили русским ученым совеишить во второй половин?? 19 века множество научных открытий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Они были хорошо ознакомлены, европейскими научными изданиями. 2. Хорошее образование у большинства ученых, было получено в Европе.
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