Назовите область применения аминокислот

Химия
Назовите область применения аминокислот
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Автор: Гость
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Гость:
Для производства таблеток и кокаина)))
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