Определи жанр ароизведение Н.Носова. Затейники. сказка. рассказ. стихотворение
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Определи жанр ароизведение Н.Носова. Затейники. сказка. рассказ. стихотворение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение Носова"Затейники" это рассказ.
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