1.Звуков больше , чем букв ёлка , ель , ельник 2. слово можно составить из названий букв к,ш , я,к , у,c

Русский язык
1.Звуков больше , чем букв ёлка , ель , ельник 2. слово можно составить из названий букв к,ш , я,к , у,c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) елка тк буква ё дает 2 звука 2) Из всех букв составить нельзя, а если по отдельности то: ус,як, куш,сук
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