10, 1, 0,1 найти сумму бесконечно убывающих геометрической прогрессии
Алгебра
10, 1, 0,1 найти сумму бесконечно убывающих геометрической прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1=10,b2=1, q=b2/b1=1/10 S=b1/(1-q)=10:(1-1/10)=10:9/10=10*10/9=100/9=11 1/9
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