Дано ар-пр а5=-25 d=1,4 Найти а3? а8?
Алгебра
Дано ар-пр а5=-25 d=1,4 Найти а3? а8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A5=A1+(5-1)*d -25=A1+4*1.4 A1=-25-5.6 A1=-30,6 A3=-30,6+2*1,4 A3=-27,8 A8=-30,6+7*1,4 A8=-20,8
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