из полной бочки взяли 14.4 капусты, а затем ещё пять двенадцатых этого же количества. после того в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее капусты. Сколько килограм было в полной бочке?

Математика

из полной бочки взяли 14.4 капусты, а затем ещё пять двенадцатых этого же количества. после того в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее капусты. Сколько килограм было в полной бочке?

Автор: Гость