из полной бочки взяли 14.4 капусты, а затем ещё пять двенадцатых этого же количества. после того в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее капусты. Сколько килограм было в полной бочке?

Математика
из полной бочки взяли 14.4 капусты, а затем ещё пять двенадцатых этого же количества. после того в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее капусты. Сколько килограм было в полной бочке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,4\12*5=6 ВЗЯЛИ 2Й РАЗ 14.4+6=20.4 ЕСЛИ ОСТАЛОСЬ 5\8 ТО ВЗЯЛИ 3\8 8\8-5\8=3\8 20.4\3*8= 54.4 КГ БЫЛО
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