может ли сумма двух иррациональных чисел быть рациональным числом.
Алгебра
может ли сумма двух иррациональных чисел быть рациональным числом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое иррациональное число можно записать в виде бесконечной десятичной непериодической дроби. Но только бесконечную десятичную периодическую дробь можно представить рациональным числом. Ответ сумма не может быть рациональным числом
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