может ли сумма двух иррациональных чисел быть рациональным числом.

Алгебра
может ли сумма двух иррациональных чисел быть рациональным числом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое иррациональное число можно записать в виде бесконечной десятичной непериодической дроби. Но только бесконечную десятичную периодическую дробь можно представить рациональным числом. Ответ сумма не может быть рациональным числом
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