Квадрат прямоугольник имеют одинаковый периметр-36см.Площадь какой фигуры больше,если длина прямоугольника10 см?
Математика
Квадрат прямоугольник имеют одинаковый периметр-36см.Площадь какой фигуры больше,если длина прямоугольника10 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат прямоугольник имеют одинаковый периметр-36см.Площадь какой фигуры больше,если длина прямоугольника10 см? з6-10*2=16 16\2=8 ширина 8 10*8=80 площ прям 36\4=9 стор кв 9*9=81 пл кв квадрат больше
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