сколько литров бинзина можно влить в бак если обьем 50400?

Математика
сколько литров бинзина можно влить в бак если обьем 50400?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обьем 50400 . В каких единицах объём? Если в см3, то 50400 см3 = 50,4 дм3 = 50,4 литров
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