Cколько энергиине обходимо затратить,чтоб испарить спирт массой 500г, взятый при t=18 градусов

Гость: Гость:

Дано: m = 500г = о,5 кг t = 18 градусов t1 = 78 градусов (взята из задачника в температуре кипении, так как чтобы испарить нужно сначала нагреть, а потом уже испарять, а температура кипения у всех разная. Надеюсь понял) L = 0,9 * 10 в 6 степени дж/кг (из задачника L это удельная ткплота парообразования) c = 2500 дж/кг* градус (из задачника c это удельная теплоемкость пирта) Найти: Q=? Решение: Q1 = cm(t1-t) это количество энергии, необходимое для нагревания спирта Q2 = Lm это количество теплоты, необходимое для испареня спирта массой 500 г Q = Q1 + Q2 Q1 = 2500 ДЖ / кг* градус * 0, 5 кг * (78 - 18) = 75000дж Q2 = 0, 9 * 10 в 6 степени дж/кг * 0, 5 кг = 0, 45 * 10 в 6 степени дж Q = 75000 дж + 0, 45 * 10 в 6 степени дж = 75000дж + 450000дж = 525000дж = 525 кдж ОТвет : 525 кдж Проще пареной репы