Cколько энергиине обходимо затратить,чтоб испарить спирт массой 500г, взятый при t=18 градусов
Физика
Cколько энергиине обходимо затратить,чтоб испарить спирт массой 500г, взятый при t=18 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m = 500г = о,5 кг t = 18 градусов t1 = 78 градусов (взята из задачника в температуре кипении, так как чтобы испарить нужно сначала нагреть, а потом уже испарять, а температура кипения у всех разная. Надеюсь понял) L = 0,9 * 10 в 6 степени дж/кг (из задачника L это удельная ткплота парообразования) c = 2500 дж/кг* градус (из задачника c это удельная теплоемкость пирта) Найти: Q=? Решение: Q1 = cm(t1-t) это количество энергии, необходимое для нагревания спирта Q2 = Lm это количество теплоты, необходимое для испареня спирта массой 500 г Q = Q1 + Q2 Q1 = 2500 ДЖ / кг* градус * 0, 5 кг * (78 - 18) = 75000дж Q2 = 0, 9 * 10 в 6 степени дж/кг * 0, 5 кг = 0, 45 * 10 в 6 степени дж Q = 75000 дж + 0, 45 * 10 в 6 степени дж = 75000дж + 450000дж = 525000дж = 525 кдж ОТвет : 525 кдж Проще пареной репы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
После рекламной кампании спрос на товар увеличился в 4 раза.На сколько процентов увеличился спрос товара?
Математика
нападающий коля и никита во время баскетбольного матча принесли своей команде3/7 и 5/14очков.сколоко очков набрала за матч эта команда,если коля на...
Математика
Найдите формулу площади S поверхности прямоугольного параллелепипеда,если у него длина равна 6 см,ширина 4 см и высота с
Математика
урожайность- масса урожая растений, собранного с единицы площади. обозначив урожайность буквой м, площадь с, запишите формулу для нахождения массы ...