Разность двух чисел 33. Найдите эти числа, если 30% большего из них равны 2_3(обыкновеная дробь) меньшего.

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Пусть меньшее число х . Тогда большее х + 33. Так как 30% большего из них равны 2_3(обыкновеная дробь) меньшего, то 0,3 * (х + 33) = 2/3 * х; 3/10 *х + 9,9 = 2/3 * х; 2/3 * х - 3/10 *х = 9,9; 20/30 * х - 9/30 *х = 9,9; 11/30 *х = 9,9; х = 9,9 : 11/30 ; х = 9,9 * 30/11 ; х = 27 меньшее число, 27 + 33 = 60 - большее число