при равноускоренном прямолинейном движении велосипедист достигает скорости 27 км\ч за 25 сек,двигаясь с ускорением 0.2 м\с в квадрате. Какова была его начальная скорость??

Физика

при равноускоренном прямолинейном движении велосипедист достигает скорости 27 км\ч за 25 сек,двигаясь с ускорением 0.2 м\с в квадрате. Какова была его начальная скорость??

Автор: Гость