при равноускоренном прямолинейном движении велосипедист достигает скорости 27 км\ч за 25 сек,двигаясь с ускорением 0.2 м\с в квадрате. Какова была его начальная скорость??

Физика
при равноускоренном прямолинейном движении велосипедист достигает скорости 27 км\ч за 25 сек,двигаясь с ускорением 0.2 м\с в квадрате. Какова была его начальная скорость??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1 = V0 + a * t  V1 = 27 / 3,6 = 7,5 м/с ,  поэтому  V0 = V1 - a * t = 7,5 - 0,2 * 25 = 2,5 м/с.  
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