расстояние от села до города 45 км.из села в город вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. через час из города в село выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. кто из них в момент встречи будет ближе к селу ?
Математика
расстояние от села до города 45 км.из села в город вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. через час из города в село выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. кто из них в момент встречи будет ближе к селу ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть велосипедист ехал х часов. Тогда пешеход двигался (х + 1) час 5(х +1) + 15х = 45; 20х + 5 = 45; 20х = 40; х = 2 ч время вел. 2 + 1 = 3 ч время пеш. 5 * 3 = 15 (км) от села до пешехода. 15 * 2 = 30 (км) вел. от города 45 - 30 = 15 (км)вел. от села. Ответ в момент встречи они будут находится на одинаковом расстоянии от села
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