расстояние от села до города 45 км.из села в город вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. через час из города в село выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. кто из них в момент встречи будет ближе к селу ?

Математика

расстояние от села до города 45 км.из села в город вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. через час из города в село выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. кто из них в момент встречи будет ближе к селу ?

Автор: Гость