Ск-ко существует 3-х значных чисел, в записи которых нет цифры 3?
Математика
Ск-ко существует 3-х значных чисел, в записи которых нет цифры 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего у нас 10 цифр исключим тройку получим 9 теперь n!=9!=1*2*3*4*5*6*7*8*9= 362880 ,но у нас не может стоять впереди 0 нужно вычесть первые 99 чисел 362880-99=362781
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