найти интегралы методом интегрирования по частям ∫(Х+5)*sin3xdx
Математика
найти интегралы методом интегрирования по частям ∫(Х+5)*sin3xdx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∫xsinxdx+5∫sin3xdx=/u=x, du=dx, dv=sin3xdx, v=-(1/3)cos3x/=-(x/3)cos3x+(1/3)∫cos3xdx+(5/3)cos3x=-(x/3)cos3x+(1/9)sin3x-(5/3)cos3x+C=-(1/3)(x+5)cos3x+(1/9)sin3x+C
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