известно, что 2/3 от некоторого числа равно 5/9. найдите это число
Алгебра
известно, что 2/3 от некоторого числа равно 5/9. найдите это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- некоторое число 2\3х = 5\9 х=5\9:2\3 5\9:2\3=5\9*3\2=5\6 х=5\6
Гость:
пусть число Х, то 2/3Х= 5/9 Х=5/9: 2/3=5/6
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