в треугольнике две стороны равны по 10 и 12 см, а угол между ними равен 45 градусов. Найти площадь треугольника
Геометрия
в треугольнике две стороны равны по 10 и 12 см, а угол между ними равен 45 градусов. Найти площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=½*10*12sin45⁰=½*10*12*√2\2=30√2
Гость:
Площадь S = 0,5 * ab* sin45; S = 0,5 * 10*12*корень из 2/2 = 30корней из 2 (см2)
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