в треугольнике две стороны равны по 10 и 12 см, а угол между ними равен 45 градусов. Найти площадь треугольника

Геометрия

в треугольнике две стороны равны по 10 и 12 см, а угол между ними равен 45 градусов. Найти площадь треугольника

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