Замени данные слова и словосочетания именами прилагательными, в которых не является частью корня. Нескладный,неповоротливый; непривлекательный с виду, некрасивый; легкомысленный; странный, не оправдываемый здравым смыслом; замк...

Русский язык
Замени данные слова и словосочетания именами прилагательными, в которых не является частью корня. Нескладный,неповоротливый; непривлекательный с виду, некрасивый; легкомысленный; странный, не оправдываемый здравым смыслом; замкнутый; крайний в своём проявлении. (не)взрачный,(не)радивый,(не)людимый,(не)лепый,(не)сусветный,(не)уклюжий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нескладный,... - неуклюжий Непривлекательный с виду, ... - невзрачный Легкомысленный - нерадивый Странный, ... - нелепый Замкнутый, ... - нелюдимый Крайний в своём проявлении - несусветный
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