Замени данные слова и словосочетания именами прилагательными, в которых не является частью корня. Нескладный,неповоротливый; непривлекательный с виду, некрасивый; легкомысленный; странный, не оправдываемый здравым смыслом; замк...

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Замени данные слова и словосочетания именами прилагательными, в которых не является частью корня. Нескладный,неповоротливый; непривлекательный с виду, некрасивый; легкомысленный; странный, не оправдываемый здравым смыслом; замкнутый; крайний в своём проявлении. (не)взрачный,(не)радивый,(не)людимый,(не)лепый,(не)сусветный,(не)уклюжий.

Автор: Гость