Из точки А ,не принадлежащей плоскости альфа,проведены к этой плоскости перпендикуляр АО и две равные наклонные АВ и АС.Известно,что угол ОАВ=углу ВАС=60градусов,АО-1,5см.Найдите расстояние между основаниями наклонных.
Геометрия
Из точки А ,не принадлежащей плоскости альфа,проведены к этой плоскости перпендикуляр АО и две равные наклонные АВ и АС.Известно,что угол ОАВ=углу ВАС=60градусов,АО-1,5см.Найдите расстояние между основаниями наклонных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассссмотрим треуг - к АОВ. Угол О=90 град. угол А = 60 град, тогда Угол В = 90 - 60 = 30. Тогда АВ = 1,5 * 2 = 3 (см) (по cd-de катета против угла 30 град). Рассмотрим треуг - к АВС, АВ = АС по условию, угол А = 60 град. Угол В = углу С, по свой-у равнобедр. треуг-ка. Тогда Угол В = углу С = 120 : 2 = 60 град. Значит треуг - к АВС равносторонний, тогда ВС = АВ = 3 см.
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