Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. Радиус окружности описанной около треугольника AOD, равен 4 см. Вычислите периметр ромба.

Геометрия
Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. Радиус окружности описанной около треугольника AOD, равен 4 см. Вычислите периметр ромба.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба пересекаются под прямым углом, значит треуг - к АОD - прямоугольный. Центр окружности описанной около прямоугольного треугольника находится на середине гипотенузы. Значит АD = 2R = 2*4 = 8 (см); Тогда периметр ромба Р = 4а = 4 * 8 = 32 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
сторони прямокутника - х см та у см,а площа прямокутника-2,8 см.Виразіть формулою у від х.
Ответить
Математика
за 5 минут воздушный шарик летит 2/250км. с какой скорость летит воздушный шарик?
Ответить
Математика
на складе были пшеница,овес и кукуруза,причем пшеница составляла 64%,овес-16% всего количества зерна.В товарный состав загрузили всю пшеницу и всю ...
Ответить
Математика
Рыболов,возвращаясь с рыбалки, заехал по дороге к двум друзьям. Первому он оставил четверть своего улова,а второму-четверть от того,что осталось. Д...
Ответить
Математика
7.8:1.1*5.5 ---------------- = 0.39
Ответить