Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. Радиус окружности описанной около треугольника AOD, равен 4 см. Вычислите периметр ромба.
Геометрия
Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. Радиус окружности описанной около треугольника AOD, равен 4 см. Вычислите периметр ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба пересекаются под прямым углом, значит треуг - к АОD - прямоугольный. Центр окружности описанной около прямоугольного треугольника находится на середине гипотенузы. Значит АD = 2R = 2*4 = 8 (см); Тогда периметр ромба Р = 4а = 4 * 8 = 32 см
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