за 5 минут воздушный шарик летит 2/250км. с какой скорость летит воздушный шарик?
Математика
за 5 минут воздушный шарик летит 2/250км. с какой скорость летит воздушный шарик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s-путь 250км v-скорость ? t-время 5мин=300сек s=v*t v=s/t=250/300=0.83
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