за 5 минут воздушный шарик летит 2/250км. с какой скорость летит воздушный шарик?

Математика
за 5 минут воздушный шарик летит 2/250км. с какой скорость летит воздушный шарик?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s-путь 250км v-скорость ? t-время 5мин=300сек s=v*t         v=s/t=250/300=0.83
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на складе были пшеница,овес и кукуруза,причем пшеница составляла 64%,овес-16% всего количества зерна.В товарный состав загрузили всю пшеницу и всю ...
Ответить
Математика
Рыболов,возвращаясь с рыбалки, заехал по дороге к двум друзьям. Первому он оставил четверть своего улова,а второму-четверть от того,что осталось. Д...
Ответить
Математика
7.8:1.1*5.5 ---------------- = 0.39
Ответить
Геометрия
найти высоту треугольника абс со сторонами аб=15,бс=17,ас=8
Ответить
Українська література
топонимика происхождение названия реки Волга
Ответить