на складе были пшеница,овес и кукуруза,причем пшеница составляла 64%,овес-16% всего количества зерна.В товарный состав загрузили всю пшеницу и всю кукурузу .Какой процент погруженного зерна составляла пшеница?Какой процент погр...

Математика

на складе были пшеница,овес и кукуруза,причем пшеница составляла 64%,овес-16% всего количества зерна.В товарный состав загрузили всю пшеницу и всю кукурузу .Какой процент погруженного зерна составляла пшеница?Какой процент погруженного зерна составляла бы пшеница,если вместо кукурузы погрузили бы овес?

Автор: Гость