на складе были пшеница,овес и кукуруза,причем пшеница составляла 64%,овес-16% всего количества зерна.В товарный состав загрузили всю пшеницу и всю кукурузу .Какой процент погруженного зерна составляла пшеница?Какой процент погр...
Математика
на складе были пшеница,овес и кукуруза,причем пшеница составляла 64%,овес-16% всего количества зерна.В товарный состав загрузили всю пшеницу и всю кукурузу .Какой процент погруженного зерна составляла пшеница?Какой процент погруженного зерна составляла бы пшеница,если вместо кукурузы погрузили бы овес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-(64+16)=20% кукуруза 64/20=3,2 коэф. пшениница/кукуруза 100%/3,2=31,25%кукур. 100-31,25=68,75%пшеницы в вагоне 1 64/16=4 коэф. пшениница/овёс 100%/4=25%овёс 100-25=75%пшеницы в вагоне 2
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