в семенах льна содержиться 47%масла сколько масла содержиться в 80 кг семян льна
Алгебра
в семенах льна содержиться 47%масла сколько масла содержиться в 80 кг семян льна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*47/100=37.6 кг.
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