На двух полках стоят книги . На верхней полке 1/7 всех книг больше ,чем на нижней. Какая часть книг стоит на верхней полке ,а какая на нижней?
Математика
На двух полках стоят книги . На верхней полке 1/7 всех книг больше ,чем на нижней. Какая часть книг стоит на верхней полке ,а какая на нижней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмем все книги за 1=7\7 7\7-1\7=6\7 6\7:2 3\7 это книги на ниж полке 3\7+1\7=4\7 это книги на ВЕРХ полке
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