На двух полках стоят книги . На верхней полке 1/7 всех книг больше ,чем на нижней. Какая часть книг стоит на верхней полке ,а какая на нижней?

Математика

На двух полках стоят книги . На верхней полке 1/7 всех книг больше ,чем на нижней. Какая часть книг стоит на верхней полке ,а какая на нижней?

Автор: Гость