тело массой 0.5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 10м/с.Чему равна работа , которую совершает сила тяжести: а) при подьёме на максимальную высоту , б) при его падении до перваночального уровня?
Физика
тело массой 0.5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 10м/с.Чему равна работа , которую совершает сила тяжести: а) при подьёме на максимальную высоту , б) при его падении до перваночального уровня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Е(кин) = mv^2/2 = (0,5 * 100)/2 = 25 Дж при подьёме на максимальную высоту работа силы тяжести будет отрицательной, так как перемещение направлено вверх, а сила тяжести вниз. А = - 25 Дж. б) при его падении до перваночального уровня А = 25 Дж
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