основные качества определяющие культуры водителя в области безопастности дорожного движения.

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Официально этика и культура вождения в правидах дорожного движения не записаны, но без них на дорогах наступит беспредел. Правила несложные и основаны на взаимоуважении и взаимопомощи водителей. 1. Никогда не отказывать в помощи другим водителям, попавшим в затруднительную ситуацию или ДТП (помочь завести машину или взять на буксир, одолжить насос или домкрат и т.д.). Не оставлять место ДТП, если сам в нем участвовал. 2. Обращать внимание другого водителя на увиденные со стороны неполадки его машины: спущенное колесо, неплотно закрытая дверца, открытый лючок топливного бака, и т.п. 3. Не сигналить впереди стоящим замешкавшимся водителям, лучше "моргнуть" фарами. 4. Не занимать не свою полосу движения и не ехать посередине дороги, препятствуя движению автомобилей, едещих за Вами. 5. Компактно парковаться, занимая минимум места, оставляя место на парковке для других. Не загораживать своей машиной проезд для других. 6. Пропускать пешеходов, детей, инвалидов, и не только на официальных пешеходных переходах со светофорами. 7. Не брызгать пешеходов грязью из-под колес. 8. Соблюдать скоростной режим и не "лихачить". 9. Обязательно включать "поворотники" перед совершением маневра, чтобы другие водители видели Ваши намерения. 10. Выезжать на дорогу на исправном во всех отношениях автомобиле, а также в "исправном" состоянии здоровья (нельзя - в алкогольном и наркотическом опьянении, с высокой температурой и т.п.). 11. Соблюдать все правила дорожного движения, даже если ты на дороге один и никто не увидит нарушений.