в1 день на мельнице смололи три десятых привезённого зерна.во второй две пятых привезённого зерна.сколько зерна привезли на мельницу если во второй день смололи на 780кг больше чем в 1 день?
Математика
в1 день на мельнице смололи три десятых привезённого зерна.во второй две пятых привезённого зерна.сколько зерна привезли на мельницу если во второй день смололи на 780кг больше чем в 1 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5-3/10=4/10-3/10=1/10 1/10 часть соответствует 780 кг 780/1*10 =7800 кг зерна привезли
Гость:
Пусть привезли всего х кг. Тогда в 1 день смололи 3/10*х, во 2 день 2/5 * х - 3/10 * х = 780; 4/10 * х - 3/10 * х = 780; 1/10 * х = 780; х = 780 : 1/10; х = 7800 кг. Ответ: 7800 кг.
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