в1 день на мельнице смололи три десятых привезённого зерна.во второй две пятых привезённого зерна.сколько зерна привезли на мельницу если во второй день смололи на 780кг больше чем в 1 день?

Математика

в1 день на мельнице смололи три десятых привезённого зерна.во второй две пятых привезённого зерна.сколько зерна привезли на мельницу если во второй день смололи на 780кг больше чем в 1 день?

Автор: Гость