Представьте в виде квадрата или куба число: а) 9; б) -27; в) 6,25; г) 0,064;
Алгебра
Представьте в виде квадрата или куба число: а) 9; б) -27; в) 6,25; г) 0,064;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9=3^2 -27=-3^3 6.25=2.5^2 0.064=0.4^3
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