определите степени окисления атомов химических элементов в следующих соединениях:KMn02,HNO3, Al2S3,K2Cr2O7,H2O2
Химия
определите степени окисления атомов химических элементов в следующих соединениях:KMn02,HNO3, Al2S3,K2Cr2O7,H2O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+1 +3 -2; +1 +5 -2; +3 -2; +1 +6 -2; +1 -1; K Mn 02; H N O3; Al2 S3; K2 Cr2 O7; H2 O2;
Гость:
K+1Mn+3O2- 2 _2 +3 _2 +1 +6 _2 +1 _1 H+1 N+5O3 / AL2 S3 / K2 Cr2 O7 / H2 O2/
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