Сколько литров ацетилена (нормальные условия) можно получить при взаимодействии 128г. карбида кальция с водой.

Химия

Сколько литров ацетилена (нормальные условия) можно получить при взаимодействии 128г. карбида кальция с водой.

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