Сколько литров ацетилена (нормальные условия) можно получить при взаимодействии 128г. карбида кальция с водой.
Химия
Сколько литров ацетилена (нормальные условия) можно получить при взаимодействии 128г. карбида кальция с водой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СаС2 +2Н2О = С2Н2 +Са(ОН)2 128000г* 22.4 / 64000 =44.8гр. С2Н2
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