Трактористы вспахали поле за три дня. В первый день они вспахали4/7 поля, во второй день 40% поля, а в третий день - остальные 48 га. Найдите площадь поля.
Математика
Трактористы вспахали поле за три дня. В первый день они вспахали4/7 поля, во второй день 40% поля, а в третий день - остальные 48 га. Найдите площадь поля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40=0,4 4/7+4/10=40/70+28/70=68/70 ВОЗЬМЕМ ВЕ ПРОЛЕ ЗА 1=70/70 70/70-68/70=2/70 ЭТО СООТНОСИТСЯ К 48 48*70/2\=1680 ГА
Гость:
Пусть площадь поля х га. Тогда в 1 день вспахали 4/7*х, во 2 день 0,4х. х - 4/7 * х - 4/10 * х = х - 4/7 * х - 2/5 * х = х - 20/35 * х - 14/35 * х = 1/35 * х; 1/35 * х = 48; х = 48 : 1/35; х = 1680 га. Ответ: 1680 га
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