Трактористы вспахали поле за три дня. В первый день они вспахали4/7 поля, во второй день 40% поля, а в третий день - остальные 48 га. Найдите площадь поля.

Математика

Трактористы вспахали поле за три дня. В первый день они вспахали4/7 поля, во второй день 40% поля, а в третий день - остальные 48 га. Найдите площадь поля.

Автор: Гость