Почему дальность полета артиллерийского снаряда зависит от длины ствола орудия?

Физика
Почему дальность полета артиллерийского снаряда зависит от длины ствола орудия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стволе снаряд движется с ускорением под действием силы давления пороховых газов, следовательно всё это время скорость возрастает. После вылета она может только уменьшаться. Дальность полёта снаряда пропорциональна квадрату скорости вылета, поэтому чем длиннее ствол, тем дальше летит снаряд.
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