найти площадь поверхности куба с ребром 4 см

Геометрия
найти площадь поверхности куба с ребром 4 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*4=16 это повер одной грани 16*6=96
Гость:
Плоадь поверхности куба = 6а^2 = 6*4^2 = 96 cм3
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