Масса первого тела меньше массы второго тела.Что можно сказать об инертности первого тела по сравнению со вторым?
Физика
Масса первого тела меньше массы второго тела.Что можно сказать об инертности первого тела по сравнению со вторым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе тело более инертно чем первое так как ИНЕРТНОСТЬ (инерция) в механике, свойство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного движения или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют или взаимно уравновешены. При действии неуравновешенной системы сил инертность проявляется в том, что тело изменяет свое движение постепенно и тем медленнее, чем больше его масса, являющаяся мерой инертного тела
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