При сжигании каменного угля выделилось 2б1*10в 8 степени Дж энергии. Определите массу сгоревшего угла.(и написать Дано)
Физика
При сжигании каменного угля выделилось 2б1*10в 8 степени Дж энергии. Определите массу сгоревшего угла.(и написать Дано)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплота сгорания-каменного угля 3*10 7 степени ДЖ/кг Q=qm; m = 2.1*10^8 /3*10^7 = 7 кг
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