площадь прямоугольника равна 42дм2. чему равна длина прямоугольника ,если его ширина равна 6дм?

Математика
площадь прямоугольника равна 42дм2. чему равна длина прямоугольника ,если его ширина равна 6дм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано : S=a*b=42 , где a -ширина , а b - длина . a=6 Решение : S=a*b=42 6*b=42 b=42/6=7 b=7
Гость:
42дм :6=7дм ширина
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