В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 60 градусов, равен 3квадратный корень из 3 см. Найдите две другие стороны этого треугольника и его площадь.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 60 градусов, равен 3квадратный корень из 3 см. Найдите две другие стороны этого треугольника и его площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
α=60⁰, a=3√3, b=?, c=? S=?. sinα=a/c, cosα=b/c S=a*b/2. c=a/sin60⁰, c=(3√3)/(√3/2)=6 b=c*cos60⁰, b=6*0,5=3, S=(3*3√3)/2=9√3/2
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