В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 60 градусов, равен 3квадратный корень из 3 см. Найдите две другие стороны этого треугольника и его площадь.

Геометрия

В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 60 градусов, равен 3квадратный корень из 3 см. Найдите две другие стороны этого треугольника и его площадь.

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