Щоб зробити льох, викопали яму у вигляді прямокутного паралелепіпеда з вимірами 2, 3 і 3метри. Скільки кубометрів землі вийняли?
Математика
Щоб зробити льох, викопали яму у вигляді прямокутного паралелепіпеда з вимірами 2, 3 і 3метри. Скільки кубометрів землі вийняли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3=6 метрів площа ями 6*3=18 метрів землі викопали
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