вычислите способом, который использовал Гаусс при сложении:1) -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Математика
вычислите способом, который использовал Гаусс при сложении:1) -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+100=101 2+99=101 3+98=101...................................... 50пар по 101 50х101=5050
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите высоту прав 3 пирамиды у которои площадь основан 27корней из 3 см в кв а полная поверхность 72 корнеи из 3 см в кв
Математика
Геометрия
Дана прямоугольная трапеция с основаниями 6 см. и 9 см а большая боковая сторона 5 см...найти площадь этой трапеции
Алгебра
Математика