∫ - 2dx / 5x³
Математика
∫ - 2dx / 5x³
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-2/5)∫x⁻³dx=(-2/5)*(x⁻³⁺¹/(-3+1))+C=1/5x²+C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольный паралеллепипед и куб имеют равные площади поверхности.Длина параллелепипеда равняется 18 м,что в 2 раза больше,чем его ширина,и на 8 ...
Математика
На соревнованиях по метанию мяча Ваня бросил мяч в 3 раза дальше, чем Таня. На сколько метров метнули мяч Ваня и Таня, если Ваня бросил мяч на 24 м...
Математика
Дно бассейна имеет прямоугольную форму. Его выложили квадратными плитками со сторонами 2дм. Всего потребовалось 31250 плиток. Найдите длину бассейн...