∫ - 2dx / 5x³

Математика
∫ - 2dx / 5x³
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-2/5)∫x⁻³dx=(-2/5)*(x⁻³⁺¹/(-3+1))+C=1/5x²+C
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