На соревнованиях по метанию мяча Ваня бросил мяч в 3 раза дальше, чем Таня. На сколько метров метнули мяч Ваня и Таня, если Ваня бросил мяч на 24 метров дальше, чем Таня?
Математика
На соревнованиях по метанию мяча Ваня бросил мяч в 3 раза дальше, чем Таня. На сколько метров метнули мяч Ваня и Таня, если Ваня бросил мяч на 24 метров дальше, чем Таня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Таня бросила на х метров, тогда Ваня на 3х метров. Так как Ваня бросил на 24 метра дальше, получаем уравнение: 3х-х=24 2х=24 х=12. Таня бросила на 12 метров, Ваня на 12*3=36 метров
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