На соревнованиях по метанию мяча Ваня бросил мяч в 3 раза дальше, чем Таня. На сколько метров метнули мяч Ваня и Таня, если Ваня бросил мяч на 24 метров дальше, чем Таня?

Математика

На соревнованиях по метанию мяча Ваня бросил мяч в 3 раза дальше, чем Таня. На сколько метров метнули мяч Ваня и Таня, если Ваня бросил мяч на 24 метров дальше, чем Таня?

Автор: Гость