Рыбаки выловил сетью вставке 80рыбин, пометили их и снова отпустили в ставок. на вторй день они поймали 80 рыбин, среди которых оказалось 5 помеченых рыб.сколько всего рыбин в ставке, если помеченная рыба равномерно распределяю...

История

Рыбаки выловил сетью вставке 80рыбин, пометили их и снова отпустили в ставок. на вторй день они поймали 80 рыбин, среди которых оказалось 5 помеченых рыб.сколько всего рыбин в ставке, если помеченная рыба равномерно распределяются с остальной?

Автор: Гость