Рыбаки выловил сетью вставке 80рыбин, пометили их и снова отпустили в ставок. на вторй день они поймали 80 рыбин, среди которых оказалось 5 помеченых рыб.сколько всего рыбин в ставке, если помеченная рыба равномерно распределяю...

История
Рыбаки выловил сетью вставке 80рыбин, пометили их и снова отпустили в ставок. на вторй день они поймали 80 рыбин, среди которых оказалось 5 помеченых рыб.сколько всего рыбин в ставке, если помеченная рыба равномерно распределяются с остальной?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:5=16 частей 16*80=1280 рыб
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