На мотогонках Олег проехал 40 км ,за это-же время Вадим проехал 50 км. За какое время Вадим проедет то-же расстояние ,которое Олег поехал за 4 ч.?
Математика
На мотогонках Олег проехал 40 км ,за это-же время Вадим проехал 50 км. За какое время Вадим проедет то-же расстояние ,которое Олег поехал за 4 ч.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как Олег проехал 40 км за х часов, тогда его скорость 40/х км/ч, так как за это-же время Вадим проехал 50 км, то его скорость 50/х км/ч. За 4 часа Олег проедит 4* 40/х = 160/х км; тогда время за которое проедит тоже самое расстояние Вадим 160/х : 50/х = 3,2 часа
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