точка движется по прямой согласно уравнению x=At+Bt^3, где A=6м\с;B==0.125 м\с^3. определить среднюю путевую скорость точки в интервале времени от t=2c t=6с
Физика
точка движется по прямой согласно уравнению x=At+Bt^3, где A=6м\с;B==0.125 м\с^3. определить среднюю путевую скорость точки в интервале времени от t=2c t=6с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходя из того , что средняя путевая скорость равна V=Δх/Δt - ищем Δх и Δt соответственно . Δt = 6-2 = 4 с . А Δх=Δх(в 6 секунд) - Δх(в 2 секунды). Δх(в 6 секунд)=6*6+0,125*6^3=36+0,125*216=36+27=63 . Δх*(в 2 секунды)=6*2+0,125*2^8=12+0.125*8=12+1=13 . V=(63-13)/(6-2)=50/4=12.5
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